Участника стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга взяли под подписку о невыезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Одного из участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга Олега Шишова взяли под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шишова Дмитрий Душкин.

"Шишов взят под подписку о невыезде. Как и любая другая мера в случае, когда обвинение не предъявлено, она действует 10 дней", - сказал он.

Сейчас ко второму участнику стрельбы Александру Дутову направляются следователи для проведения обыска и изъятия некоторых вещественных доказательств, добавил адвокат.

Стрельба в цыганском поселке

Оружие во время стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге, в результате которой погибли два человека, применялось обеими сторонам конфликта, рассказал ранее корреспонденту ТАСС Дмитрий Душкин. "Оружие применялось обеими сторонами конфликта. Но первым начал стрелять не мой подзащитный Олег Шишов, а те, кто приехал на разборки", - сказал он.

По словам адвоката, конфликт между участниками перестрелки начался на семейном празднике семьи Дутовых. "Через какое-то время сыну Александра Дутова (участник конфликта - прим. ТАСС) позвонили люди с угрозами и сказали, что приедут. Шишов, Александр Дутов со своим братом Алексеем и сыном вышли во двор после того, как приехавшая группа людей начала ломиться в ворота с обещаниями кинуть гранату, перед домом и произошел конфликт", - уточнил Душкин.

Приехавшие люди сначала избили Шишова и Александра Дутова. "В какой-то момент прозвучала команда на цыганском языке, и приехавшие начали стрельбу. У Олега Шишова был карабин "Вепрь", который тот выронил. Алексей Дутов его поднял и также начал стрелять, из этого карабина и были убиты два человека", - рассказал адвокат.

Именно группа людей, приехавших на разборки, первая открыла огонь, утверждает Душкин. Сегодня Шишов обратился в полицию с заявлением о массовых беспорядках. Пока СК отказывается от такой квалификации дела. Ранее по факту стрельбы было возбуждено дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Свердловской области, в понедельник утром в 06:45 (04:45 мск) мужчина, подозреваемый в расстреле людей в цыганском поселке в Екатеринбурге, сдался полиции. Мужчина пришел в ГУВД в сопровождении граждан, представившихся соседями и очевидцами произошедшего, а также представителями ряда телеканалов. Он написал заявление о привлечении к ответственности группы лиц, устроивших массовые беспорядки и угрожавших его жизни и здоровью.

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатская неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего. Первая версия связана с межличностным конфликтом стрелявшего и некоторых пострадавших. Вторая связана с необходимой обороной со стороны лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел с участием порядка 15 человек с одной из сторон конфликта, которые прибыли к дому по улице Депутатская не менее чем на 6 автомашинах. Практически все указанные автомобили уже установлены и направлены на охраняемую стоянку полиции, следствие принимает меры к розыску их владельцев. Для установления истинных обстоятельств нужны пояснения участников конфликта, и им предлагается добровольно явиться к следователю для дачи показаний по существу произошедшего.