Адвокат: оружие при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга применялось с обеих сторон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Оружие во время стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге, в результате которой погибли два человека, применялось обеими сторонам конфликта, рассказал корреспонденту ТАСС адвокат подозреваемого Олега Шишова Дмитрий Душкин.

"Оружие применялось обеими сторонами конфликта. Но первым начал стрелять не мой подзащитный Олег Шишов, а те, кто приехал на разборки", - сказал он.

По словам Душкина, конфликт между участниками перестрелки начался на семейном празднике семьи Дутовых. "Через какое-то время сыну Александра Дутова (участник конфликта - прим. ТАСС) позвонили люди с угрозами и сказали, что приедут. Шишов, Александр Дутов со своим братом Алексеем и сыном вышли во двор после того, как приехавшая группа людей начала ломиться в ворота с обещаниями кинуть гранату, перед домом и произошел конфликт", - уточнил Душкин.

Приехавшие люди сначала избили Шишова и Александра Дутова. "В какой-то момент прозвучала команда на цыганском языке, и приехавшие начали стрельбу. У Олега Шишова был карабин "Вепрь", который тот выронил. Алексей Дутов его поднял и также начал стрелять, из этого карабина и были убиты два человека", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, именно группа людей, приехавших на разборки, первая открыла огонь. В понедельник Шишов обратился в полицию с заявлением о массовых беспорядках. "Так как оружие применялось и со стороны приехавшей группы", - отметил Душкин, добавив, что пока Следственный комитет отказывается от такой квалификации дела. Ранее по факту стрельбы было возбуждено дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Свердловской области, утром в 06:45 (04:45 мск) мужчина, подозреваемый в расстреле людей в цыганском поселке в Екатеринбурге, сдался полиции. Мужчина пришел в ГУВД в сопровождении граждан, представившихся соседями и очевидцами произошедшего, а также представителями ряда телеканалов. Он написал заявление о привлечении к ответственности группы лиц, устроивших массовые беспорядки и угрожавших его жизни и здоровью.

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатская неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п."а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего. Первая версия связана с межличностным конфликтом стрелявшего и некоторых пострадавших. Вторая связана с необходимой обороной со стороны лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел с участием порядка 15 человек с одной из сторон конфликта, которые прибыли к дому по улице Депутатская не менее чем на 6 автомашинах. Практически все указанные автомобили уже установлены и направлены на охраняемую стоянку полиции, следствие принимает меры к розыску их владельцев. Для установления истинных обстоятельств нужны пояснения участников конфликта, и им предлагается добровольно явиться к следователю для дачи показаний по существу произошедшего.