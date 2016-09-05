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Житель Дагестана предстанет перед судом за публичное оправдание терроризма

Происшествия
5 сентября, 20:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, сентября. /ТАСС
По версии следствия, в 2013 - 2014 годах обвиняемый разместил записи в интернете, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие терроризм
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МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры республики.

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"Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении М. Алибаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ", - пояснил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2013 - 2014 годах Алибаев в интернете разместил различные текстовые записи, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие терроризм, а также высказывания, направленные на возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека по отношении к религии и к определенной социальной группе.

"Уголовное дело прокуратура направила в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавил собеседник агентства.

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