Житель Дагестана предстанет перед судом за публичное оправдание терроризма

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры республики.

"Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении М. Алибаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ", - пояснил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2013 - 2014 годах Алибаев в интернете разместил различные текстовые записи, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие терроризм, а также высказывания, направленные на возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека по отношении к религии и к определенной социальной группе.

"Уголовное дело прокуратура направила в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавил собеседник агентства.