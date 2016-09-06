Мосгорсуд проверит законность возврата в прокуратуру дела бизнесмена Полонского

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник проверит законность возврата дела бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве при строительстве элитного жилья, в прокуратуру для ужесточения обвинения. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.
В жалобе надзорное ведомство не согласно с решением суда первой инстанции и считает, что в обвинительном заключении отсутствуют какие-либо нарушения. Кроме того, отмечается в жалобе, следствием дана верная оценка квалификации действий Полонского. Ранее аналогичную жалобу подали и адвокаты обвиняемого.
Пресненский суд 8 августа вернул в Генпрокуратуру уголовное дело Полонского для устранения нарушений, допущенных в обвинительном заключении, а также для переквалификации бизнесмену обвинения на более тяжкое.
"Обстоятельства совершенных, по версии следствия, преступлений очевидно свидетельствуют о наличии достаточных оснований для квалификации их действий (обвиняемых - прим. ТАСС) как совершенных организованной группой. Однако в материалах дела следствие им вменяет квалификацию "группа лиц по предварительному сговору", - говорится в решении суда.
Экс-руководителю корпорации "Миракс групп" Сергею Полонскому инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Вместе с Полонским перед судом предстанут руководитель финансового департамента "Миракс групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин. Они обвиняются в пособничестве мошенничеству.
Фигурантами дела о мошенничестве, совершенном, по версии следствия, с 2008 по 2009 годы, являются также члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск.