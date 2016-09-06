Суд до 27 октября арестовал гендиректора сгоревшей в Москве типографии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Останкинский районный суд на два месяца арестовал генерального директора столичной типографии ООО "Печатный экспресс" Сергея Москвина, задержанного по делу о пожаре на складе на северо-востоке Москвы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Москвина меру пресечения в виде ареста до 27 октября", - огласил решение судья.

Ранее следствие заочно предъявило обвинение Москвину и главному инженеру Антону Яцкову по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Они были объявлены в розыск, однако накануне Москвин пришел в следственные органы столичного ГСУ СК России с явкой с повинной. Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, следствие проводит комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения Яцкова.

Утром 27 августа в одном из складских помещений на Алтуфьевском шоссе в Москве произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один скончался в больнице.

Позиции сторон

В ходатайстве следователь просил суд избрать в отношении Москвина меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он обвиняется в тяжком преступлении, а также может оказать давление на свидетелей по уголовному делу. Прокурор доводы СК поддержала полностью.

В свою очередь защита обвиняемого попросила избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с арестом. "На предприятии регулярно проверялась противопожарная безопасность. За 10 лет устранялись все недостатки по предписаниям противопожарных служб", - отметила адвокат обвиняемого Елена Звездина.

"Даже если Москвину и изберут домашний арест, то мы просим не накладывать на него ограничения, чтобы он смог руководить типографией и выплачивать компенсации пострадавшим", - добавила она.

"Если суд изберет в отношении меня домашний арест, я смогу увеличить выплаты пострадавшим в трагедии. Я признаю свою вину полностью. Это сумасшедшее стечение обстоятельств, просто несчастный случай", - подчеркнул обвиняемый.

Как стало известно в суде, родственница одной из погибших при пожаре женщин заявила гражданский иск на 100 тыс. руб. Адвокат обвиняемого заявила о намерении обжаловать решение об аресте своего подзащитного.