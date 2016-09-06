Гендиректор типографии в Москве, задержанный по делу о пожаре, признает вину

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Гендиректор столичной типографии ООО "Печатный экспресс" Сергей Москвин, задержанный по делу о пожаре на складе на северо-востоке Москвы, признает вину. Об этом перед заседанием Останкинского районного суда, где во вторник решается вопрос об избрании ему меры пресечения, заявила журналистам адвокат Елена Звездина.

"Мой подзащитный полностью признает себя виновным. Он нарушил законодательно в связи с тем, что нанимал людей без разрешения на работу. Но погибшие девушки нанимались одноразово, чтобы заниматься упаковкой", - сказала она.

По словам адвоката, ее подзащитный готов выплатить компенсации родственникам погибших при пожаре. "Сегодня уже были произведены выплаты трем пострадавшим при пожаре российским гражданам", - отметила она.

Инженер типографии Антон Яцков, обвиняемый по делу о пожаре и объявленный в розыск, непричастен к случившемуся. Об этом заявила корр. ТАСС адвокат Елена Звездина.

"Инженер во время трагедии был в отпуске, однако мой подзащитный возложил все обязанности и пожарную безопасность в приказном порядке на себя. Следствие еще не видело этот документ", - сказала она перед заседанием Останкинского суда Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения Москвину. Адвокат добавила, что все меры противопожарной безопасности были соблюдены.

Ранее следствие заочно предъявило обвинение Москвину и главному инженеру типографии Антону Яцкову по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Они были объявлены в розыск, однако накануне Москвин пришел в следственные органы столичного ГСУ СК РФ с явкой с повинной. Местонахождение Яцкова устанавливается.

Утром 27 августа в одном из складских помещений по Алтуфьевскому шоссе в Москве произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один скончался в больнице.