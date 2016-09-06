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Гендиректор типографии в Москве, задержанный по делу о пожаре, признает вину

Происшествия
6 сентября, 14:57 дата обновления: 6 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
По словам адвоката, ее подзащитный готов выплатить компенсации родственникам погибших
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Гендиректор столичной типографии ООО "Печатный экспресс" Сергей Москвин, задержанный по делу о пожаре на складе на северо-востоке Москвы, признает вину. Об этом перед заседанием Останкинского районного суда, где во вторник решается вопрос об избрании ему меры пресечения, заявила журналистам адвокат Елена Звездина.

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"Мой подзащитный полностью признает себя виновным. Он нарушил законодательно в связи с тем, что нанимал людей без разрешения на работу. Но погибшие девушки нанимались одноразово, чтобы заниматься упаковкой", - сказала она.

По словам адвоката, ее подзащитный готов выплатить компенсации родственникам погибших при пожаре. "Сегодня уже были произведены выплаты трем пострадавшим при пожаре российским гражданам", - отметила она.

Инженер типографии Антон Яцков, обвиняемый по делу о пожаре и объявленный в розыск, непричастен к случившемуся. Об этом заявила корр. ТАСС адвокат Елена Звездина.

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"Инженер во время трагедии был в отпуске, однако мой подзащитный возложил все обязанности и пожарную безопасность в приказном порядке на себя. Следствие еще не видело этот документ", - сказала она перед заседанием Останкинского суда Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения Москвину. Адвокат добавила, что все меры противопожарной безопасности были соблюдены.

Ранее следствие заочно предъявило обвинение Москвину и главному инженеру типографии Антону Яцкову по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Они были объявлены в розыск, однако накануне Москвин пришел в следственные органы столичного ГСУ СК РФ с явкой с повинной. Местонахождение Яцкова устанавливается.

Утром 27 августа в одном из складских помещений по Алтуфьевскому шоссе в Москве произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один скончался в больнице.

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