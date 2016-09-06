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Главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" доставят в Сыктывкар автотранспортом

Происшествия
6 сентября, 17:47 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 6, сентября. /ТАСС
По данным следствия, в течение 2007 - 2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам взятки в размере 800 млн рублей
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СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Задержанные гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик будут доставлены в Сыктывкар автотранспортом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Данные СМИ о том, что фигуранты уже доставлены, он не подтвердил.

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"Планировалось, что Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика доставят сегодня вечером в Сыктывкар автотранспортом. Данных о том, что они уже доставлены, пока нет", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, он опроверг данные ряда СМИ о том, что Вайнзихер и Ольховик были этапированы в Коми самолетом. В региональном следственном управлении СК РФ по Коми от комментариев воздерживаются.

Материалы по мере пресечения фигурантам в суд еще не поступали, сообщила ТАСС помощник дежурного судьи Сыктывкарского горсуда Ольга Коноплева. Ожидалось, что этот суд рассмотрит материалы и примет решение о мере пресечения завтра, 7 сентября.

По данным следствия, в течение 2007 - 2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который в конце сентября прошлого года указом президента РФ был отстранен от должности - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн рублей за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики. Вайнзихер и Ольховик задержаны, местонахождение Михаила Слободина устанавливается. Как сообщило ранее региональное следственное управление, следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.

Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

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