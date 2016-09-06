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Число жертв обрушения здания в Тель-Авиве возросло до четырех

Происшествия
6 сентября, 19:06 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 6, сентября. /ТАСС
По данным спасателей, под завалами остаются еще три строителя
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /ТАСС/. Число жертв обрушения здания в Тель-Авиве возросло до четырех человек. Спасатели обнаружили сегодня еще одно тело под завалами строящейся автостоянки, обрушившейся в Тель-Авиве в понедельник. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Попытки найти выживших продолжаются", - прокомментировал представитель военных, участвующих в спасательной операции. По имеющимся у спасателей данным, под завалами остаются еще три строителя.

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Одним из погибших оказался 28-летний рабочий, приехавший в Израиль на заработки из Украины. Травмы в результате обрушения получили 23 человека.

ЧП произошло в понедельник утром в центре Тель-Авива на площадке, где идет строительство четырехэтажной подземной парковки. Ранее представители полиции заявили, что строящемуся зданию нанесен серьезный ущерб: несколько этажей рухнули, сохраняется высокая угроза обрушения расположенных рядом зданий, на которые упал строительный кран. Причина обрушения до сих пор неясна.

Работы по возведению многоуровневой парковки общей площадью 17 тысяч кв. метров начались в 2014 году и должны были завершиться к 2017 году.

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