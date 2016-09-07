Источник: дело о пытках в ОВД "Заречный" на Урале вновь передано в другой суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Дело о пытках в отделе внутренних дел "Заречный" в Свердловской области снова передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщил в среду корреспонденту ТАСС источник, близкий к следствию.

"Дело о пытках в ОВД "Заречный" снова передано в Верх-Исетский суд", - сказал собеседник агентства.

Изначально дело должен был рассматривать этот суд, однако впоследствии оно было передано в Белоярский районный суд по месту совершения преступления. После этого последовал целый ряд процессуальных моментов: дело передавалось в Верх-Исетский суд, в городской суд Асбеста и другие инстанции.

Дело о пытках в ОВД "Заречный", возбужденное в сентябре 2015 года, было направлено в суд в марте, после завершения расследования. По данным следствия, полицейские, желая получить от задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли физическое и психическое насилие к доставленным в отдел полиции.

Они были задержаны 24 сентября прошлого года. Это начальник отдела полиции №29 межмуниципального отдела МВД РФ "Заречный" Александр Дубровин, начальник отдела уголовного розыска Александр Махаев, двое старших оперуполномоченных Эдуард Ударцев и Абай Маманов, оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Анатолий Куриленко. Все обвиняемые занимали эти должности на период 2014 года.