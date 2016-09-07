Напавшего на врача в Орехове-Зуеве обвиняют в покушении на убийство

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило официальное обвинение в покушении на убийство Алексею Мироненко, избившему лаборанта в больнице подмосковного Орехова-Зуева. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном Управлении СК РФ по Московской области.

"Изначально органами внутренних дел уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. "б", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Вместе с тем, следствие установило в действиях Мироненко состав более тяжкого преступления, и сегодня ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в подмосковном СК.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Так, в рамках расследования из органов МВД истребовано заявление женщины, утверждающей о нанесении ей телесных повреждений врачом.

"Доводы заявительницы также будут тщательнейшим образом проверены", - отметили в СК.

Подозреваемый уже был судим

По версии следствия, 30 августа в центральную районную больницу Орехова-Зуева на прием к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка и, возмутившись тем, что ее не пропускают без очереди, позвала в медицинский кабинет своего брата, который избил лаборанта. На видео, растиражированном в СМИ, посетитель медицинского учреждения нападает на медика, нанося ему множество ударов по голове и телу. Избитый лаборант был госпитализирован с черепно-мозговой и другими травмами.

Подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы. Он имеет две погашенные судимости за грабеж, а последний раз был судим в 2015 году за причинение вреда здоровью. Орехово-Зуевский горсуд Московской области арестовал Мироненко до 30 октября. Это решение уже обжаловано его адвокатом.