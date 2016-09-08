Пострадавшие от паводка в Приморье жалуются на отсутствие воды, света, связи и продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Пострадавшие от паводка в Приморье жалуются на отсутствие в населенных пунктах водоснабжения, связи, электроэнергии, а также недостаток продуктов в магазинах. На телефон горячей линии прокуратуры уже поступило более 190 обращений на недостаточность принимаемых мер по ликвидации последствий стихии. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

"Работники прокуратуры уже оформили порядка 190 сообщений от звонивших, которые жалуются на недостаточность мер, принимаемых компетентными органами по предотвращению и ликвидации последствий ливневых дождей. Так, жители поселка Кавалерово, села Высокогорск Кавалеровского района, ряда населенных пунктов Ольгинского, Лазовского районов жалуются на длительное отсутствие электроснабжения, водоснабжения, телефонной связи, непринятие органами местного самоуправления и сотрудниками МЧС мер к предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе по восстановлению автомобильного сообщения", - сказала представитель прокуратуры.

По словам Телегиной, "из населенных пунктов Преображение и Киевка Лазовского района, сел Соколовка, Архиповка, Бреевка, Ясное, Медвежий Кут Чугуевского района и ряда других поступают сообщения о том, что в магазинах заканчиваются продукты питания".

По имеющимся данным, в одном из наиболее пострадавшем от паводка Кавалеровском районе есть случай непринятия местными властями мер по формированию комиссий для обследования домовладений и земельных участков, пострадавших в ЧС. В итоге - задержка оформления документации для получения компенсаций за утраченное имущество.

"С целью защиты прав пострадавших прокурором района внесено представление главе Кавалеровского района. Во исполнение требований прокурора необходимая комиссия создана и приступала к своей работе", - сообщила Телегина.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29 - 31 августа после мощного циклона, принесшего ливни. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, был объявлен режим ЧС федерального уровня. А 4 - 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным департамента гражданской защиты, на вечер 7 сентября подтопленными оставались 34 населенных пункта в 10 муниципалитетах края, подмыты 38 участков дорог общей протяженностью 58 км, повреждено 70 автомобильных мостов. От дорожного сообщения отрезаны 44 населенных пункта, в 50 отсутствует телефонная связь, в 34 нет электроснабжения. Более 200 человек остаются в восьми пунктах временного пребывания.