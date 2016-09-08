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Пострадавшие от паводка в Приморье жалуются на отсутствие воды, света, связи и продуктов

Происшествия
8 сентября, 4:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
На телефон горячей линии прокуратуры уже поступило более 190 обращений на недостаточность принимаемых мер по ликвидации последствий стихии
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Пострадавшие от паводка в Приморье жалуются на отсутствие в населенных пунктах водоснабжения, связи, электроэнергии, а также недостаток продуктов в магазинах. На телефон горячей линии прокуратуры уже поступило более 190 обращений на недостаточность принимаемых мер по ликвидации последствий стихии. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

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"Работники прокуратуры уже оформили порядка 190 сообщений от звонивших, которые жалуются на недостаточность мер, принимаемых компетентными органами по предотвращению и ликвидации последствий ливневых дождей. Так, жители поселка Кавалерово, села Высокогорск Кавалеровского района, ряда населенных пунктов Ольгинского, Лазовского районов жалуются на длительное отсутствие электроснабжения, водоснабжения, телефонной связи, непринятие органами местного самоуправления и сотрудниками МЧС мер к предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе по восстановлению автомобильного сообщения", - сказала представитель прокуратуры.

По словам Телегиной, "из населенных пунктов Преображение и Киевка Лазовского района, сел Соколовка, Архиповка, Бреевка, Ясное, Медвежий Кут Чугуевского района и ряда других поступают сообщения о том, что в магазинах заканчиваются продукты питания".

По имеющимся данным, в одном из наиболее пострадавшем от паводка Кавалеровском районе есть случай непринятия местными властями мер по формированию комиссий для обследования домовладений и земельных участков, пострадавших в ЧС. В итоге - задержка оформления документации для получения компенсаций за утраченное имущество.

"С целью защиты прав пострадавших прокурором района внесено представление главе Кавалеровского района. Во исполнение требований прокурора необходимая комиссия создана и приступала к своей работе", - сообщила Телегина.

Паводок в Приморье

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29 - 31 августа после мощного циклона, принесшего ливни. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, был объявлен режим ЧС федерального уровня. А 4 - 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным департамента гражданской защиты, на вечер 7 сентября подтопленными оставались 34 населенных пункта в 10 муниципалитетах края, подмыты 38 участков дорог общей протяженностью 58 км, повреждено 70 автомобильных мостов. От дорожного сообщения отрезаны 44 населенных пункта, в 50 отсутствует телефонная связь, в 34 нет электроснабжения. Более 200 человек остаются в восьми пунктах временного пребывания.

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