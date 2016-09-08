В Альфа-Банке подтвердили похищение сумок с деньгами у инкассаторов в Москве

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В Альфа-банке подтвердили похищение нескольких сумок с деньгами у инкассаторов на северо-западе Москвы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
"Сегодня в Москве в районе ул. Тушинская, 13, произошло нападение на инкассаторский автомобиль банка. В результате инцидента никто из сотрудников банка не пострадал. Неустановленные лица спровоцировали возгорание автомобиля и под угрозой применения оружия похитили несколько инкассаторских сумок с наличными деньгами. Точный размер похищенных средств устанавливается", - сказали в пресс-службе.
Ранее в правоохранительных органах столицы сообщили, что, по предварительным данным, грабители выстрелили по машине инкассаторов Альфа-банка из огнестрельного оружия и отобрали у них сумки с деньгами. Скрываясь, преступники подожгли инкассаторский бронированный микроавтобус, после чего огонь перекинулся на легковой автомобиль. Обе машины сгорели полностью, их потушили сотрудники МЧС.
В пресс-службе полиции подтвердили факт ограбления, добавив, что уточняется число нападавших, которых, по разным данным, было от пяти до семи человек. На месте происшествия работает оперативная группа.