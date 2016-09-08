Полиция задержала активиста "Другой России" за акцию против доски Маннергейму

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Правонарушителем, который бросил банку с краской в памятную доску Маннергейму в Санкт-Петербурге, оказался активист незарегистрированной партии "Другая России" Эдуарда Лимонова. Об этом ТАСС сообщил глава регионального отделения партии Андрей Дмитриев.
"Сегодня наш активист, в прошлом один из лидеров партии Анатолий Тишин бросил краску в доску Маннергейма. В настоящее время он находится в 78-м отделе полиции, на него составляют протокол на порчу имущества", - сказал Дмитриев.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ситуацию пока не комментируют.
Как ранее сообщал ТАСС, мужчина около 50 лет около 20:00 мск бросил стеклянную емкость с красной краской в памятную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге. "Я выразил свое отношение к этому позору", - пояснил мужчина свои действия во время разговора с полицейскими.
Ранее на площади Ленина у Финляндского вокзала состоялся согласованный с властями митинг протеста против памятной доски Маннергейму.
Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.