Украина возобновит импорт газа из Польши в течение трех дней

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина сможет в течение трех дней возобновить транзит газа по польскому направлению, который был остановлен по причине аварии на газопроводе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и прессой "Укртрансгаза" Максим Билявский.

"Нам нужно до трех дней (на возобновление реверса)", - заверил Билявский.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина прекратила импорт природного газа из Польши из-за аварии на магистральном газопроводе во Львовской области.

Украина возобновила поставки газа из Польши с 16 июля. В августе текущего года польская энергетическая компания PGNiG начала поставки газа для нужд промышленных потребителей на Украине, подписав соответствующий контракт с украинской компанией ERU Trading.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава готова совместно с Киевом развивать инфраструктуру передачи газа между странами, в частности может рассмотреть проект строительства нового интерконнектора.