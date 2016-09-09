Пучков потребовал сделать бесплатной связь в зоне ЧС в Приморье

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Связь в зоне чрезвычайной ситуации в Приморье должна быть бесплатной, заявил сегодня в ходе заседания правительственной комиссии по ЧС глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Приморский край ликвидирует последствия прохождения тайфуна "Лайонрок", который принес в регион трехмесячную норму осадков. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. Вслед за "Лайонроком" сильные дожди в регион принес новый тайфун - "Немтеун".
"Связь, в том числе спутниковая, в зоне ЧС должна осуществляться для людей безвозмездно", - сказал Пучков.