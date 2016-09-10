Суд решит вопрос об аресте полковника Захарченко

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко.
По данным МВД, замглавы управления антикоррупционного подразделения министерства задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, с Захарченко проводились следственные действия, в ходе обысков в его служебном кабинете оперативники ФСБ обнаружили крупную сумму денег, происхождение которых устанавливается.
Управление "Т" занимается расследованием преступлений в сфере ТЭК. В настоящее время Захарченко временно исполняет обязанности начальника этого управления.