Ходатайство об аресте замглавы управления антикоррупционного главка МВД поступило в суд

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ходатайство следственных органов об аресте заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захарченко поступило в суд", - сказала собеседница агентства.

По данным МВД, замглавы управления антикоррупционного подразделения министерства Захарченко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, с Захарченко проводились следственные действия, в ходе обысков в его служебном кабинете оперативники ФСБ обнаружили крупную сумму денег, происхождение которых устанавливается.

Управление "Т" занимается расследованием преступлений в сфере ТЭК. В настоящее время Захарченко временно исполняет обязанности начальника этого управления.