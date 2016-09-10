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Ходатайство об аресте замглавы управления антикоррупционного главка МВД поступило в суд

Происшествия
10 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Замглавы управления антикоррупционного подразделения министерства Дмитрий Захарченко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье злоупотребление должностными полномочиями
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ходатайство следственных органов об аресте заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК

"Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захарченко поступило в суд", - сказала собеседница агентства.

По данным МВД, замглавы управления антикоррупционного подразделения министерства Захарченко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, с Захарченко проводились следственные действия, в ходе обысков в его служебном кабинете оперативники ФСБ обнаружили крупную сумму денег, происхождение которых устанавливается.

Управление "Т" занимается расследованием преступлений в сфере ТЭК. В настоящее время Захарченко временно исполняет обязанности начальника этого управления.

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