Ходатайство об аресте замглавы управления антикоррупционного главка МВД поступило в суд

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ходатайство следственных органов об аресте заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захарченко поступило в суд", - сказала собеседница агентства.
По данным МВД, замглавы управления антикоррупционного подразделения министерства Захарченко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, с Захарченко проводились следственные действия, в ходе обысков в его служебном кабинете оперативники ФСБ обнаружили крупную сумму денег, происхождение которых устанавливается.
Управление "Т" занимается расследованием преступлений в сфере ТЭК. В настоящее время Захарченко временно исполняет обязанности начальника этого управления.