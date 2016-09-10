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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приморье оценивается как благополучная

Происшествия
10 сентября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
На данный момент в пяти населенных пунктах развернуты подвижные пункты оказания медицинской помощи, семь врачебно-сестренских бригад находятся в часовой готовности
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пострадавших от паводка районах Приморского края оценивается как благополучная. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны России.

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"По данным на 06:00 10 сентября 2016 года санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах Приморского края оценивается как благополучная", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на данный момент в пяти населенных пунктах развернуты подвижные пункты оказания медицинской помощи, семь врачебно-сестренских бригад находятся в часовой готовности. Также подготовлены дежурные силы Армейской авиации в составе из шести вертолетов Ми-8 АМТШ.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливни, в крае выпала трехмесячная норма осадков. В регионе из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков.

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