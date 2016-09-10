Маркин: происхождение изъятых по делу Захарченко 8 млрд рублей будет устанавливаться

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следствие будет устанавливать происхождение более 8 млрд рублей, изъятых в ходе обысков по уголовному делу в отношении замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
"В ходе следствия были проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте Захарченко. В ходе обысков была изъята валюта на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Их происхождение будет устанавливаться в ходе следствия", - сказал Маркин.
Он подтвердил, что в отношении Захарченко возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ: статье 285 ("Злоупотребление полномочиями"), статье 294 ("Воспрепятствование предварительному следствию") и статье 290 ("Получение взятки"). Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста.