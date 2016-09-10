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Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках

Происшествия
10 сентября, 15:04 UTC+3 МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Суд отказался отпустить подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями замглавы ГУЭБиПК МВД РФ под залог в 70 млн рублей и арестовал его до 8 ноября
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Замглавы управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрий Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках.

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Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка

Об этом стало известно в Пресненском суде Москвы, удовлетворившем ходатайство следствия об аресте Захарченко по обвинению во взятке и злоупотреблениях, передает корр. ТАСС из зала суда.

"14 января Захарченко получил сведения о проведении обыска и предупредил (фигуранта дела) Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях", - огласила материалы дела судья.

Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).

До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.

Адвокат: Захарченко не имеет отношения к делу Нота-банка

Защита заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу о хищении средств Нота-банка. Об этом ТАСС заявил адвокат Юрий Новиков.

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"Марчукову мой подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал", - сказал Юрий Новиков.

Также адвокат опроверг информацию о том, что при обысках у Захарченко в машине был диск информацией о счетах банка.

Между тем о причастности Захарченко к делу Нота-банка стало известно сегодня в Пресненском суде Москвы. В оглашенных судьей материалах дела говорится, что "14 января Захарченко получил сведения о проведении обыска и предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях".

Арест до 8 ноября

Источник в правоохранительных органах сообщил ранее ТАСС, что задержание Захарченко связано с расследуемым уголовным делом о хищением денег у Нота-банка. По словам источника, по этому делу сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ России задержали двух руководителей банка - братьев Ерохиных и финансового директора Марчукову. По данным источника, Захарченко, хорошо знакомый с Марчуковой, предупредил ее об оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании и взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.

Суд отказался отпустить Захарченко под залог в 70 млн рублей и арестовал его до 8 ноября. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).

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