Замначальника управления антикоррупционного главка МВД Захарченко доставлен в суд

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко доставлен в Пресненский суд Москвы, где будет решаться вопрос об его аресте.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Захарченко доставлен в суд", - сказала собеседница агентства.
По данным МВД, замглавы управления антикоррупционного подразделения министерства Захарченко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.
Следственные действия с Захарченко проводились 8 и 9 сентября.
"Обыски прошли у него в служебном кабинете в здании ГУЭБиПК в центре Москвы и в его квартире, при обысках у него был найден мешок денег, при этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете", - ранее рассказал ТАСС источник. По его словам, происхождение денег устанавливается. "Сам он ничего конкретного не говорит", - сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, Захарченко был допрошен в качестве подозреваемого, но свою вину он отрицает.
До момента задержания он временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК. Однако в последнее время сотрудники ГУЭБиПК не вели оперативного сопровождения расследований громких уголовных дел в этой сфере. В Пресненском суде Москвы будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте Захарченко.
По версии следствия, в 2011 году бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники.
Позднее одним из руководителей этого сообщества стал генерал-майор полиции Борис Колесников, находившийся в дружеских отношениях с Сугробовым и впоследствии назначенный на должность заместителя начальника ГУЭБиПК.
Как полагает следствие, участники сообщества фактически сами создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц. Таким образом, обвиняемые фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества.