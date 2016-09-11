Военные инженеры ВВО ведут разведку источников воды в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Инженерные подразделения войск Восточного военного округа (ВВО) на постоянной основе ведут разведку источников воды, ее добычу и очистку в районах Приморского края, пострадавших в результате наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ВВО.

"Подразделения ТОФ используют станции комплексной очистки воды производительностью 10 куб. м/ч. Дополнительно в готовности к развертыванию еще две станции очистки воды", - отметили в пресс-службе.

Также военные инженеры ведут работы по определению состояния дорог, мостов, дамб. Так, проведена инженерная разведка переправы на реке Зеркальная (вблизи населенного пункта Суворово), мостов на маршрутах Кавалерово - Хрустальный, Дальнегорск - Краснореченский, Устиновка - Зеркальное. "В населенном пункте Николаевка сводным отрядом ТОФ ведутся работы по отсыпке берегового укрепления в районе обрушенного мостового перекрытия через реку Водопадная", - сообщили в ВВО.

Кроме того, при участии подразделений ТОФ восстановлены линии электропередачи и водазабор в Николаевке.

Дополнительно в готовности находятся четыре бригады с инженерными средствами и техникой.

Для оказания пострадавшим районам создана группировка сил Минобороны РФ: 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и 6 вертолетов.