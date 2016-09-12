Главной проблемой подтопленных районов Приморья остается водоснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Главной проблемой подтопленных паводком районов Приморского края остается водоснабжение. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель департамента здравоохранения краевой администрации Ксения Гусенцова.

"Как только полностью сойдет вода, начнется повсеместная санитарная обработка всех источников водоснабжения. В массовом порядке ее начнут приблизительно через пять дней", - сказала она.

Профилактика инфекций

Гусенцова также отметила, что "по данным краевого управления Роспотребнадзора, скотомогильники не получили повреждения в результате паводка, большинство этих объектов находится в районах, которые не подвергались затоплению".

Между тем, чтобы избежать массовых инфекционных заболеваний на подтопленных территориях уже несколько дней идет активная вакцинация населения. От различных инфекций, в том числе, гриппа, привито уже более 35 тысяч человек.

"В Приморье поступила дополнительная партия вакцины, в том числе, поливалентная вакцина от кишечных инфекций. Также решено уделить особое внимание профилактике гриппа на пострадавших территориях", - сказала Гусенцова.

4 сентября спецборт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доставил во Владивосток 5000 доз вакцины против гепатита А для взрослых, 9700 доз вакцины для детей, а также 1000 доз противодизентерийной вакцины и 500 доз вакцины против брюшного тифа.

10 сентября по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Приморский край направлено более 10 тонн вакцин для профилактики основных заболеваний в пострадавших от подтопления районах.

Сейчас в крае работают 72 усиленные медико-санитарные бригады. Они направлены в Ольгинский, Лазовский и Кавалеровский районы края. В их составе терапевт, хирург, кардиолог и эпидемиолог. Накануне к ним присоединились две прививочные бригады Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Они специально укомплектованы для работы на сложных территориях в условиях ЧС. Бригады выехали для проведения вакцинации в Чугуевский муниципальный район на двух автомобилях высокой проходимости.

Паводок в Приморье

По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления также остаются 1227 приусадебных участков. Имеют повреждения 29 участков дорог в 8 муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах, связь с девятью селами. В шести пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей.

Тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун" Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.