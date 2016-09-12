Лефортовский суд отказался брать отвод по делу замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд отказался брать отвод по делу заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в получении крупной взятки. Как передает корреспондент ТАСС, суд отклонил ходатайство защиты.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - огласила судья.

Как следует из постановления, суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

Отвод прокурору

В ходе заседания Никандров также попросил отвод прокурору, представляющему гособвинение по уголовному делу в его отношении. "Данный прокурор находится в подчинении замгенпрокурора Виктора Гриня, который незаконно вынес постановление о возбуждении уголовного дела и его передачи по подследственности", - сказал Никандров.

Ранеев понедельник защита Никандрова заявила отвод всему составу Лефортовского суда, обосновав ходатайство тем, что в адрес председателя суда было направлено письмо от руководства ФСБ, которое выходило за рамки сопроводительных писем, а именно в нем шла речь о рассмотрении ходатайство о продлении ареста в закрытом режиме.

Никандров поддержал адвокатов, добавив, что на него оказывают давление сотрудники управления "М" ФСБ России (подразделение контрразведки, надзирающее за деятельностью МВД, МЧС и Минюста РФ).

Никандров, начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в сумме 1 млн долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников конфликта в кафе на Рочдельской улице в Москве, где в результате перестрелки в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены.