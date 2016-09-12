Лефортовский суд отказался брать отвод по делу замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова

Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по СирииПолитика 12 сентября, 13:47
Жители отдаленных поселков Мурманской области приезжают на выборы на квадроциклахПолитика 12 сентября, 13:45
На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компанияНовости Урала 12 сентября, 13:38
Явлинский представил "Экономический манифест" о решении проблем РоссииПолитика 12 сентября, 13:38
Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премииКультура 12 сентября, 13:37
Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:36
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:29
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 13:25
ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского регионаНовости агентства 12 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд отказался брать отвод по делу заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в получении крупной взятки. Как передает корреспондент ТАСС, суд отклонил ходатайство защиты.
"В удовлетворении ходатайства отказать", - огласила судья.
Как следует из постановления, суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.
В ходе заседания Никандров также попросил отвод прокурору, представляющему гособвинение по уголовному делу в его отношении. "Данный прокурор находится в подчинении замгенпрокурора Виктора Гриня, который незаконно вынес постановление о возбуждении уголовного дела и его передачи по подследственности", - сказал Никандров.
Ранеев понедельник защита Никандрова заявила отвод всему составу Лефортовского суда, обосновав ходатайство тем, что в адрес председателя суда было направлено письмо от руководства ФСБ, которое выходило за рамки сопроводительных писем, а именно в нем шла речь о рассмотрении ходатайство о продлении ареста в закрытом режиме.
Никандров поддержал адвокатов, добавив, что на него оказывают давление сотрудники управления "М" ФСБ России (подразделение контрразведки, надзирающее за деятельностью МВД, МЧС и Минюста РФ).
Никандров, начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в сумме 1 млн долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников конфликта в кафе на Рочдельской улице в Москве, где в результате перестрелки в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены.