Мосгорсуд оставил под стражей предпринимателя, захватившего отделение "Ситибанка"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения предпринимателю Араму Петросяну, арестованному по обвинению в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Пресненского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Защита просила для него меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО. По словам адвоката, обвиняемый был признан вменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы.

Вечером 24 августа Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице, взяв в заложники шестерых человек. На шее у него висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода. Через несколько часов он отпустил всех заложников, а сам сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, а в коробке находилась соль.

По словам Петросяна, до недавнего времени он производил наборы первой помощи, но обанкротился. Он полностью признал вину, отметив, что не хотел никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства.

26 августа Пресненский суд Москвы арестовал его до 24 октября. Предприниматель обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия"), предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.