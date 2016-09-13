Потерпевший крушение в Испании поезд в четыре раза превысил допустимую скорость

МАДРИД, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Пассажирский поезд, потерпевший крушение в испанской автономной области Галисия, шел с превышением допустимой скорости.

Об этом сообщили во вторник представители региональных властей после расшифровки черного ящика, передает агентство Europa Press.

По его информации, обычно, проезжая местность, где произошел инцидент, поезда следуют со скоростью 120 км в час. Однако 9 сентября в связи с ремонтными работами состав отправили по другим путям, где лимит составлял 30 км в час. При этом, как отмечается, поезд развил скорость в 118 км в час.

9 сентября в результате крушения поезда рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии недалеко от границы с Португалией погибли четыре человека, еще 47 пострадали. Состав, в котором находились 65 человек, сошел с рельсов и врезался в опору линий электропередачи.