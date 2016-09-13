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Потерпевший крушение в Испании поезд в четыре раза превысил допустимую скорость

Происшествия
13 сентября, 17:16 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
В результате крушения поезда рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии недалеко от границы с Португалией погибли четыре человека, еще 47 пострадали
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МАДРИД, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Пассажирский поезд, потерпевший крушение в испанской автономной области Галисия, шел с превышением допустимой скорости.

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Об этом сообщили во вторник представители региональных властей после расшифровки черного ящика, передает агентство Europa Press.

По его информации, обычно, проезжая местность, где произошел инцидент, поезда следуют со скоростью 120 км в час. Однако 9 сентября в связи с ремонтными работами состав отправили по другим путям, где лимит составлял 30 км в час. При этом, как отмечается, поезд развил скорость в 118 км в час.

9 сентября в результате крушения поезда рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии недалеко от границы с Португалией погибли четыре человека, еще 47 пострадали. Состав, в котором находились 65 человек, сошел с рельсов и врезался в опору линий электропередачи.

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