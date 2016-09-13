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СМИ: при подрыве А321 на Синае использовалась взрывчатка неегипетского производства

Происшествия
13 сентября, 18:43 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Источники также отмечают, что взрывчатка была не совсем стандартного типа: она создает взрывную волну с последующим воспламенением
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КАИР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Взрывчатка, использованная при подрыве российского самолета А321 над Синаем 31 октября прошлого года, была произведена не в Египте. С таким утверждением выступил информационный портал Dotmasr со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

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"Обнаруженные на некоторых фрагментах самолета частицы порошкового вещества указывают на то, что использовалась бомба не местного производства, - пишет издание. - Более того, взрывчатка была не совсем стандартного типа: она создает взрывную волну с последующим воспламенением". Источники подтвердили, что в ходе выкладки обломков лайнера удалось установить, что бомба, оснащенная таймером, была заложена в хвостовой части в багажном отсеке. В результате взрыва, продолжает издание, произошло разрушение самолета в воздухе, сопровождавшееся сильным пожаром, полной потерей контроля над воздушным судном и его быстрым и неконтролируемым падением в результате отказа всех систем управления.

Тем временем, как передает издание "Аль-Баляд" со ссылкой на представителей министерства гражданской авиации АРЕ, "официальное следствие продолжает изучение обломков в аэропорту Каира и не пришло еще к окончательному заключению, которое свидетельствовало бы о причинах крушения лайнера".

В ответ на сообщения ряда российских СМИ о месте закладки бомбы в минавиации Египта заявили, что после того, как была установлена конкретная точка начала разрушения в задней части самолета, было решено провести тесты соответствующих фрагментов в лаборатории. После получения результатов исследования будет опубликовано официальное заявление комиссии, отметили в ведомстве, призвав журналистов не торопиться с выводами.

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Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что эксперты смогли определить место закладки бомбы в салоне российского самолета А321, потерпевшего катастрофу над Синаем. По их мнению, террористы заминировали отсек негабаритного багажа в хвостовой части самолета, спрятав бомбу среди груза.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. Все находившиеся на его борту 224 пассажира погибли. Египетская следственная комиссия до сих пор не представила окончательного отчета о причинах случившегося. Одной из основных версий считается теракт, после этого инцидента Россия приостановила авиасообщение с Египтом.

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Крушение российского самолета в Египте
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