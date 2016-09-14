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Зарплату моряков арестованного во Владивостоке судна тратил его владелец

Происшествия
14 сентября, 4:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В настоящее время устанавливается местонахождение гендиректора компании-судовладельца, а также выясняются данные о расчетных счетах
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты в течение одного года зарплаты семи морякам судна Yeruslan ("Еруслан"), принадлежащего японской компании. Деньги, из которых должна была выплачиваться зарплата, шли на обеспечение коммерческой деятельности судовладельца, сообщает сегодня Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Судно уже около года арестовано и находится на рейде в порту Владивосток. Сумма долга перед моряками пока не уточняется, также не сообщается, откуда они родом.

"По данным следствия, в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года работодателем не производилась выплата заработной платы морякам судна Yeruslan при наличии реальной возможности ее выплаты. Установлено, судно Yeruslan принадлежит японской компании Claner Shipping Limited, занимающейся перевозкой грузов... Руководством компании денежные средства не выплачивались семи работникам из личной заинтересованности, выражающейся в расходовании денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы, на осуществление коммерческой деятельности Claner Shipping Limited", - говорится в сообщении.

Следователи допросили капитана Yeruslan, членов экипажа, судового агента, занимавшегося вопросами обеспечения жизнедеятельности судна, и контрагентов, перевозивших на нем груз в свой адрес. Устанавливается местонахождение генерального директора компании, выясняются данные о расчетных счетах.

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