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В Приамурье медведь напал на рабочего, красившего ограждения на дороге

Происшествия
14 сентября, 12:26 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 14, сентября. /ТАСС
Мужчина получил травмы головы, лица, груди
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Медведь напал на мужчину, который красил леерные ограждения на дороге между двумя селами в Амурской области, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

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"Сообщение в полицию поступило из районной больницы, куда обратился 29-летний мужчина с травмами головы, лица, груди. С его слов, травмы ему нанес медведь, который напал, когда потерпевший работал на автодороге между селами Новониколаевка и Братолюбовка Ромненского района", - сказали в пресс-службе.

Информация о случившемся передана в охотуправление области. На место происшествия выехала следственно- оперативная группа для выяснения обстоятельств.

Ранее ТАСС сообщал, что медведь напал на группу геологов алмазодобывающей компании "Алроса" в соседней Якутии. Один человек пропал.

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