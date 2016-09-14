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Маркин: в деле Захарченко фигурируют только 8,5 млрд рублей

Происшествия
14 сентября, 13:40 UTC+3
Ранее ряд СМИ писали, что на счетах семьи Захарченко в швейцарских банках якобы обнаружено €300 млн
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Владимир Маркин

Владимир Маркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что в материалах уголовного дела в отношении начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко фигурируют только 8,5 млрд рублей.

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"Какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют", - сообщил ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Ранее ряд СМИ написали, что на счетах семьи Захарченко в швейцарских банках якобы обнаружено €300 млн.

Изъятые по делу Захарченко 8,5 млрд рублей арестованы, их происхождение устанавливается."Наряду с большим объемом следственных действий устанавливается происхождение денежных средств, изъятых в ходе обыска у Захарченко. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами для установления иных фактов получения взяток Захарченко", - подчеркнул Маркин, отметив, что деньги арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центробанка.

По его словам, расследование уголовного дела в отношении Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, продолжается и находится в активной фазе. "По результатам расследования общественность будет проинформирована в установленном порядке", - подчеркнул Маркин.

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Маркин, Владимир Иванович
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