Столичная ГАИ проверит видео с Lamborghini, водитель которого нарушал ПДД

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция проверит видеоролик, где видно, как водитель автомобиля Lamborghini грубо нарушает правила дорожного движения на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.
"Управлением ГИБДД по городу Москве начата проверка по факту размещения в интернете видеоролика с участием автомобиля Lamborghini с признаками нарушений ПДД", - сказал собеседник агентства.
На видеоролике видно, как водитель автомобиля едет на большой скорости, обгоняя впереди идущие машины. Данная видеозапись появилась в социальной сети Instagram четыре дня назад.