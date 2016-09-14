Столичная ГАИ проверит видео с Lamborghini, водитель которого нарушал ПДД

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция проверит видеоролик, где видно, как водитель автомобиля Lamborghini грубо нарушает правила дорожного движения на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

"Управлением ГИБДД по городу Москве начата проверка по факту размещения в интернете видеоролика с участием автомобиля Lamborghini с признаками нарушений ПДД", - сказал собеседник агентства.

На видеоролике видно, как водитель автомобиля едет на большой скорости, обгоняя впереди идущие машины. Данная видеозапись появилась в социальной сети Instagram четыре дня назад.