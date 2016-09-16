Депортированный из Таиланда россиянин обвиняется в присвоении 17 млн рублей

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Директор компании "Черногорск отделстрой" Василий Смольников, депортированный из Таиланда, обвиняется в даче взятки и присвоении 17 млн рублей, выделенных на строительство домов после пожаров в Хакасии в апреле 2015 года.
Как сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ, обвинение 41-летнему Смольникову предъявлено заочно. После природных пожаров в Хакасии в апреле 2015 года региональное управление капитального строительства заключило с генподрядчиком, ООО "Черногорск отделстрой", учредителем которого является Смольников, десять госконтрактов на выполнение работ по строительству жилых домов и объектов жизнеобеспечения в поселке Шира, по которым было перечислено более 600 млн рублей. В свою очередь генподрядчик заключил договоры о поставке стройматериалов с ООО "Производственный центр легких стальных тонкостенных конструкций", фактическим собственником которого является также Смольников.
По версии следствия, часть средств была перечислена в счет погашения кредитов и процентов по договорам ООО "ПЦ ЛСТК", в том числе и по кредитам, которые Смольников брал лично. По данным следствия, путем выплат он присвоил более 17 млн рублей.
Кроме того, по данным СК, в ноябре 2015 года Смольников дал взятку в 200 тыс. рублей бывшему ведущему инженеру по надзору за строительством управления капитального строительства Хакасии Юрию Протасову за подписание актов выполненных работ. Уголовное дело в отношении Протасова в настоящее время рассматривается в суде.
После возбуждения уголовного дела Смольников, находясь на отдыхе в Таиланде, предпочел не возвращаться в РФ, в связи с чем 4 февраля 2016 года был объявлен в международный розыск. Он был задержан 22 августа на границе Таиланда и Малайзии. В пятницу он будет доставлен в Москву, где в аэропорту Шереметьево его передадут сотрудникам следственного управления СК РФ по Хакасии и этапируют в один из СИЗО республики.