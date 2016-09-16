Минобрнауки Новосибирской области проверит школу, где умерла 13-летняя девочка

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Специально созданная оперативная группа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области проверит школу, в которой накануне во время урока танцев умерла 13-летняя девочка, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В связи с трагическим происшествием в министерстве создана оперативная группа, которая детально проанализирует ситуацию в образовательном учреждении. Ее возглавит заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, по факту смерти девочки во время урока танцев в общеобразовательной школе Ленинского района Новосибирска проводится доследственная проверка.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области отметили, что скорая прибыла в школу в течение установленных регламентом 20 минут, но к этому моменту девочка была уже мертва.