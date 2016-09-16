Минобрнауки Новосибирской области проверит школу, где умерла 13-летняя девочка

Колонна из пожарных машин прошла крестным ходом в ЕкатеринбургеОбщество 16 сентября, 15:53
Грузооборот НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тоннТранспорт 16 сентября, 15:42
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 16 сентября, 15:38
Austrian Airlines запретила пассажирам использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полетаЭкономика и бизнес 16 сентября, 15:31
AFP: Франция передала Египту второй "Мистраль"Международная панорама 16 сентября, 15:17
Набиуллина: инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,5-6%Экономика и бизнес 16 сентября, 15:15
На востоке России наступил день тишины перед выборами в ГосдумуПолитика 16 сентября, 15:10
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с паромаПроисшествия 16 сентября, 15:05
Samsung возобновит продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее 28 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Специально созданная оперативная группа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области проверит школу, в которой накануне во время урока танцев умерла 13-летняя девочка, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"В связи с трагическим происшествием в министерстве создана оперативная группа, которая детально проанализирует ситуацию в образовательном учреждении. Ее возглавит заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук", - сказали в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, по факту смерти девочки во время урока танцев в общеобразовательной школе Ленинского района Новосибирска проводится доследственная проверка.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области отметили, что скорая прибыла в школу в течение установленных регламентом 20 минут, но к этому моменту девочка была уже мертва.