Задержанных в Косове журналистов депортируют по решению суда

БЕЛГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Суд в Приштине принял решение оштрафовать и депортировать задержанных в самопровозглашенной республике Косово журналистов Оксану Сазонову и Сергея Белоуса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил известный сербский адвокат Горан Петрониевич. Он является соучредителем белградского Медиацентра имени Ногина и Куринного "Руски Експрес" ("Русский экспресс"), с которым сотрудничали репортеры.

По словам Петрониевича, "как ожидается, уже сегодня косовская полиция сопроводит журналистов к административной границе с Сербией". Они предстали перед судьей в Приштине по обвинению в незаконном пересечении границы. Самопровозглашенная республика ввела визы для граждан России, однако въехать на территорию Косова с сербской стороны в объезд официальных КПП на административной границе не составляет большой проблемы. Петрониевич отметил, что не знает размера штрафа, назначенного сотрудникам СМИ.

В четверг в Косове были задержаны российская журналистка Оксана Сазонова и ее украинский коллега Сергей Белоус. Как ранее рассказал в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС Звонко Михайлович - этнический серб, проживающий в Косове, который возил репортеров по самопровозглашенной республике, они проводили съемки православных храмов и брали интервью у местных жителей.

"В четверг в городе Велика Хоча к нам подошли полицейские и попросили их предъявить паспорта и визы. Косовских виз у них не было, поэтому нас отвезли в полицейский участок и три часа держали там, а потом повезли в Приштину", - сообщил он.

Сазонова является также главным редактором портала NewsFront в Сербии.