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Движение пригородных поездов на Белорусском направлении осуществляется по графику

Происшествия
16 сентября, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Задержка была связана с незапланированной остановки электрички сообщением Москва - Дорохово
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пригородные электропоезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) отправляются в рейсы по расписанию и следуют по маршруту по графику. Об этом сообщили в управлении МЖД.

"Электропоезда, которые были ранее задержаны в результате незапланированной остановки электрички сообщением Москва - Дорохово, прибыли в конечный пункт", - отметили в управлении.

В пятницу днем на перегоне Одинцово - Голицыно по техническим причинам остановился электропоезд №7101, который был отбуксирован вспомогательным локомотивом. В результате несколько электричек Белорусского направления проследовали по маршруту с отклонением от графика.

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