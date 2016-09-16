Движение пригородных поездов на Белорусском направлении осуществляется по графику

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пригородные электропоезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) отправляются в рейсы по расписанию и следуют по маршруту по графику. Об этом сообщили в управлении МЖД.

"Электропоезда, которые были ранее задержаны в результате незапланированной остановки электрички сообщением Москва - Дорохово, прибыли в конечный пункт", - отметили в управлении.

В пятницу днем на перегоне Одинцово - Голицыно по техническим причинам остановился электропоезд №7101, который был отбуксирован вспомогательным локомотивом. В результате несколько электричек Белорусского направления проследовали по маршруту с отклонением от графика.