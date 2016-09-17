СК возбудил дело по факту гибели матери и двух детей при пожаре в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели матери и двоих детей при пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
"Уголовное дело по факту гибели женщины и ее двоих малолетних детей в результате пожара в Нижем Новгороде возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили в ведомстве.
По данным следствия, пожар произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Очаг возгорания находился в детской комнате. В результате пожара женщину и ее троих детей госпитализировали. Позже мать и двое детей, мальчик 2013 года рождения и девочка 2014 года рождения, скончались в больнице. "За жизнь еще одного ребенка - мальчика 2012 года рождения, врачи продолжают бороться. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказали в СК.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.