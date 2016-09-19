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СМИ: количество жертв в результате крушения парома в Таиланде достигло 18 человек

Происшествия
19 сентября, 9:23 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 19, сентября. /ТАСС
Среди погибших шесть женщин и по крайней мере один ребенок, ведут поиск пропавших без вести
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БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли после крушения речного парома 18 сентября неподалеку от города Аюттхая в центральной части Таиланда. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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По сведениям агентства, среди погибших шесть женщин и по крайней мере один ребенок. Власти ведут поиск пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате крушения.

Паром, перевозивший около 150 человек по реке Чаопрайя, ударился об опору моста и затонул примерно в 80 км от Бангкока. Судно было зафрахтовано группой мусульманских паломников, возвращавшихся из Аюттхаи в Бангкок после религиозной церемонии.

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