СМИ: количество жертв в результате крушения парома в Таиланде достигло 18 человек

БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли после крушения речного парома 18 сентября неподалеку от города Аюттхая в центральной части Таиланда. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По сведениям агентства, среди погибших шесть женщин и по крайней мере один ребенок. Власти ведут поиск пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате крушения.

Паром, перевозивший около 150 человек по реке Чаопрайя, ударился об опору моста и затонул примерно в 80 км от Бангкока. Судно было зафрахтовано группой мусульманских паломников, возвращавшихся из Аюттхаи в Бангкок после религиозной церемонии.