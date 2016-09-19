СМИ: количество жертв в результате крушения парома в Таиланде достигло 18 человек

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БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли после крушения речного парома 18 сентября неподалеку от города Аюттхая в центральной части Таиланда. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
По сведениям агентства, среди погибших шесть женщин и по крайней мере один ребенок. Власти ведут поиск пропавших без вести.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате крушения.
Паром, перевозивший около 150 человек по реке Чаопрайя, ударился об опору моста и затонул примерно в 80 км от Бангкока. Судно было зафрахтовано группой мусульманских паломников, возвращавшихся из Аюттхаи в Бангкок после религиозной церемонии.