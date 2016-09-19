СК возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов на полигоне под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов на полигоне под Калининградом, в результате которого погиб один человек и трое получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

"По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2017 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)", - сказал представитель ведомства. Ведется следствие.

По данным СК, 16 сентября около 17 часов на специализированном полигоне, принадлежащем ЗАО "Форпост Балтики плюс", "при выполнении работ по утилизации взрывоопасных объектов пострадали четверо работников предприятия, один погиб на месте, трое доставлены в больницу", сообщил представитель Следственного управления. Двое пострадавших выписаны из больницы, еще один остается "в ожоговом отделении Центральной городской клинической больницы Калининграда", - уточнил собеседник агентства, добавив, что медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

В ЗАО "Форпост Балтики плюс" изъята правоустанавливающая документация. Установлено, что компания имела лицензию на право проводить работы по уничтожению взрывоопасных объектов. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предполагает для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.