Завершено расследование дела по факту создания секты "бога Кузи"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела по факту создания секты "бога Кузи" завершено. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению троих граждан, один из которых именует себя "богом Кузей", в создании, руководстве и участии в разветвленной деструктивной секте", - сказала она.

В сентябре 2015 года полиция провела операцию по выявлению организаторов разветвленной деструктивной секты. Был задержан Андрей Попов, именующий себя "богом Кузей", и ряд его ближайших помощников. В московских квартирах по семи адресам в ходе обысков были изъяты около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также изъяты персональные компьютеры и тетради с так называемыми бухгалтерскими записями, свидетельствующими о противоправной деятельности членов секты по завладению денег у людей.

Против фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Позже следователи возбудили еще одно уголовное дело - по ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением"). В ходе расследования дела были соединены в одно производство.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, они приступили к ознакомлению с материалами дела. Срок содержания обвиняемых под стражей продлен до 11 декабря.