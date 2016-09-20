Защита Грозовского заявила о процессуальных нарушениях со стороны СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Следователь нарушил право на защиту подозреваемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому во время предъявления ему официальных обвинений, так как к нему не допустили адвоката. Об этом заявил сегодня журналистам в Петербурге адвокат Грозовского Михаил Уткин. В сентябре, за несколько дней до экстрадиции священника из Израиля Уткин, по его словам, был отведен следователем из дела в качестве защитника.

"Я полагаю, что при предъявлении обвинения допущено грубейшее нарушения прав Грозовского - в первую очередь права на защиту. Защитник (второй адвокат священника Евгений Кузнецов - прим. ТАСС) уведомил следователя, что не может прибыть на предъявление обвинения 17 сентября, в связи с тем, что хотел бы встретиться со своим подзащитным - он имеет на это право. Он просил перенести данное следственное действие на другое время", - сказал Уткин.

По его словам, обвинение было предъявлено Грозовскому в субботу, 17 сентября, в присутствии неизвестного ему адвоката. Уткин добавил, что это не был дежурный адвокат Адвокатской палаты, который обслуживал ГСУ СК по Петербургу в тот день.

"Насколько мне известно, отец Глеб его (постановление о предъявлении обвинения - прим. ТАСС) не подписал и показаний не давал", - добавил Уткин.

Грозовский был этапирован из Москвы в Санкт-Петербург 17 сентября после его выдачи Израилем по запросу Генпрокуратуры. В тот же день следователь ГСУ СК по Петербургу предъявил ему обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех школьниц.

Как сообщил 20 сентября ТАСС представитель ГСУ, Грозовский будет находиться под арестом до 7 ноября - два месяца с дня его экстрадиции в Россию.

В чем обвиняют Грозовского

По версии следствия, летом 2011 года в православном детском лагере на острове Коневец в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он являлся настоятелем храма Святого мученика Иоанна Воина.

После начала расследования Грозовский бежал из России, а в октябре 2013 года объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года Генеральная прокуратура РФ направила в Израиль запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2016 года после многочисленных обжалований в местных судах. 7 сентября священника доставили в Москву.

Как ранее сообщили ТАСС в Гатчинской епархии Русской православной церкви, клириком которой остается Грозовский, решение о лишении сана будет принято церковным судом после вынесения приговора.