Пилот самолета Saudi Airlines случайно подал сигналы тревоги при посадке в Маниле

СИНГАПУР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Пилот самолета Saudi Arabian Airlines дважды ошибочно подал сигнал тревоги во время посадки в аэропорту столицы Филиппин Маниле. Об этом сообщил журналистам директор аэропорта Эдмунд Монреаль.

По его словам, "произошло непроизвольное нажатие специальной кнопки, причем это было сделано дважды". Получив сигнал тревоги от борта, выполнявшего рейс из Джидда (Саудовская Аравия), диспетчеры "изолировали самолет", добавил генеральный управляющий. Уже после приземления экипаж сообщил об ошибке, добавил Монреаль.

В настоящее время начато расследование инцидента, по результатам которого будет определена степень вины пилотов.

Ранее новостной портал GMA сообщил, что диспетчеры международного аэропорта Манилы получили сигнал "об угрозе на борту самолета" примерно за 32 км до посадки лайнера компании Saudi Airlines, следовавшего из города Джидда. Затем пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что тревога в связи с возможной угрозой захвата самолета оказалась ложной.

Boeing 777, на борту которого в основном находились паломники, возвращающиеся после хаджа, был поставлен на отдельную стоянку для выяснения ситуации.