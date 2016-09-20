Дело водителя BMW, дрифтовавшего перед полицейским в Москве, передано в суд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы рассмотрит дело в отношении водителя BMW Паруйра Погосяна, который дрифтовал (дрифт - движение автомобиля с управляемым заносом - прим. ТАСС) на Воробьевых горах в Москве перед инспектором ДПС. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Сегодня дело было передано в Савеловский суд. Дата заседания еще не назначена", - сказал он.

Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инцидент произошел в районе Воробьевых гор в конце августа.

Сотрудники полиции установили местонахождение водителя BMW и привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ - за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а также за нарушение правил маневрирования.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, владельцем машины оказался учредитель компании, занимающейся недвижимостью и торговлей, которая располагается в Химках.