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Дело водителя BMW, дрифтовавшего перед полицейским в Москве, передано в суд

Происшествия
20 сентября, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Дата заседания пока не назначена
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы рассмотрит дело в отношении водителя BMW Паруйра Погосяна, который дрифтовал (дрифт - движение автомобиля с управляемым заносом - прим. ТАСС) на Воробьевых горах в Москве перед инспектором ДПС. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

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"Сегодня дело было передано в Савеловский суд. Дата заседания еще не назначена", - сказал он.

Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инцидент произошел в районе Воробьевых гор в конце августа.

Сотрудники полиции установили местонахождение водителя BMW и привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ - за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а также за нарушение правил маневрирования.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, владельцем машины оказался учредитель компании, занимающейся недвижимостью и торговлей, которая располагается в Химках.

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