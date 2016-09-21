СМИ: один пилот погиб и один пострадал при падении самолета-разведчика U-2

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Один пилот погиб, другой получил ранения в результате падения американского высотного самолета-разведчика U-2 во вторник в Северной Калифорнии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, самолет разбился в ходе выполнения тренировочной миссии вскоре после взлета с авиабазы.

Ранее сообщалось, что оба пилота успешно катапультировались.

U-2 используется американской военной разведкой по всему миру с 1955 года, однако известность он приобрел в 1960 году, когда пилот ВВС США Фрэнсис Гэри Пауэрс, управлявший таким самолетом, был сбит советскими средствами ПВО над Уралом. Летчик на допросах признался, что осуществлял фотосъемку советских военно-промышленных объектов.

Пауэрс провел в тюрьме 21 месяц и вернулся домой в 1962 году, когда его обменяли на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), арестованного в США по обвинению в "ядерном шпионаже". Обломки американского самолета были переданы в Центральный музей вооруженных сил в Москве.

Самолеты U-2 в настоящее время применяются на Ближнем Востоке для разведки позиций группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Американская компания Lockheed Martin ("Локхид-Мартин") разрабатывает для ВВС США высотный самолет-разведчик следующего поколения, который может прийти на смену U-2. Об этом год назад сообщил руководитель этой программы Скотт Уинстед, по словам которого главное отличие новой машины состоит в использовании технологии "стелс", которая сделает ее невидимой для радаров противника.