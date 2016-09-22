В Индонезии в результате наводнений не менее 23 человек погибли, 18 пропали без вести

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СИНГАПУР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. По меньшей мере 23 человека погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате сильных наводнений, охвативших западную часть индонезийского острова Ява. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Национального поискового и спасательного агентства страны.
Как сообщил новостной портал Kompas, более 400 человек в округе Гарут провинции Западная Ява вынуждены были покинуть свои дома, в настоящее время находятся в специальном созданном эвакуационном центре. В наиболее пострадавшие районы отправлены бригады спасателей, подразделения военнослужащих, полиции, а также добровольцы.
Правительство выделило финансовую помощь пострадавшим, а также направило продовольствие, медикаменты, воду, продукты первой необходимости.
Как отметили в агентстве, "спасательная операция продолжается, точный размер ущерба пока не определен". Причиной наводнений стали продолжительные сильные осадки, во многих местах реки вышли из берегов, уровень воды достигает нескольких метров.