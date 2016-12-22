Суд признал Варвару Караулову виновной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) вынес обвинительный приговор в отношении бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил, что Караулова решила предпринять попытку участия в запрещенной организации", - говорится в приговоре суда.

В настоящее время чтение приговора продолжается, суд анализирует доказательства, на основании которых пришел к выводу о ее виновности.

27 мая прошлого года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня. Она была арестована 28 октября, а 10 ноября 2015 года ей предъявили официальное обвинение.

Как следует из обвинительного заключения, Караулова приняла решение вступить в ИГ, присоединившись к группировке "Бадр", для осуществления диверсионной деятельности на территории Сирии или Европы путем самоподрыва.