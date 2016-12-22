Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита уже обжаловала приговор Варваре Карауловой

Происшествия
22 декабря, 16:18 дата обновления: 22 декабря, 16:21 UTC+3
По словам защитника, подана краткая апелляционная жалоба
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Защита Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной на 4,5 года колонии за попытку присоединиться к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), уже обжаловала приговор.

Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную", - сказал адвокат. 

Он также отметил, что считает приговор чрезмерно жестоким.

По словам Бадамшина, после оглашения приговора его подзащитная держалась достойно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Дело Варвары Карауловой
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Андрей Карлов (справа) в галерее современного искусства в Анкаре, 19 декабря
12
В Анкаре совершено покушение на посла РФ
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
3
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
4
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
5
Южный вестибюль станции московского метро "Коломенская" открыли на вход
6
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама