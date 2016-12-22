Защита уже обжаловала приговор Варваре Карауловой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Защита Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной на 4,5 года колонии за попытку присоединиться к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), уже обжаловала приговор.

Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную", - сказал адвокат.

Он также отметил, что считает приговор чрезмерно жестоким.

По словам Бадамшина, после оглашения приговора его подзащитная держалась достойно.