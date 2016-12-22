Прокуратура даст оценку работе подрядчика после взрыва у метро "Коломенская"

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы намерена дать правовую оценку действиям подрядчика после взрыва газового баллона при ремонте у станции метро "Коломенская". Как сообщили в столичной прокуратуре, проверка начата после взрыва пропана в четверг утром в районе дома 36 на проспекте Андропова в подуличном переходе, ведущем ко входу на станцию метро "Коломенская".
По данным прокуратуры, в результате взрыва пострадали семь человек, шестеро из которых госпитализированы. В то же время в медицинских кругах столицы ТАСС сообщили, что пострадали восемь человек: рабочие, которые вели сварочные работы, и прохожие. По данным собеседника агентства, пять из них находятся в больницах, троим оказана помощь на месте.
"Южный вестибюль станции метро "Коломенская" с ноября 2015 года закрыт на реконструкцию, строительные работы на основании договора подряда производит ООО "РОСТ-Е", заказчик работ - ГУП "Московский метрополитен", служба тоннельных сооружений. Установлено, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона", - сообщили в прокуратуре.
Симоновской межрайонной прокуратурой "в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению подрядчиком законов в сфере охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в столичной прокуратуре. Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ и проведение проверки находятся на личном контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.