Источник: факты отравления водкой с метанолом в Иркутске не подтвердились

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Факты отравления метанолом двоих жителей Иркутска, которые пили водку "Белая береза" и скончались, не подтвердились. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По уточненной информации, мужчина, который пил водку "Белая береза" и умер, скончался от сердечной недостаточности, а не от отравления метанолом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во втором случае, когда умерла женщина, выводы о том, что отравление вызвано водкой, были сделаны по итогам допроса родственников, указавших на то, что она пила "Белую березу". Однако позднее сын погибшей показал, что купил для матери лосьон "Боярышник", который она употребляла вместе с водкой. Таким образом, заключил источник, женщина действительно умерла от отравления метанолом, но содержался он не в водке, а в "Боярышнике".

На данный момент фактов наличия в Иркутске водки с метиловым спиртом и отравления ей не установлено, отметил он.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря более 120 человек отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник", 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. В рамках расследования задержаны 13 человек.