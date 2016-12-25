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Музыканты ансамбля имени Александрова и пресса были на пропавшем Ту-154

Происшествия
25 декабря, 7:50 дата обновления: 25 декабря, 8:25 UTC+3
Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и военнослужащие находились на борту пропавшего с радаров после вылета из Сочи Ту-154. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", - говорится в сообщении.

Ранее о музыкантах и журналистах на борту ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в 05:40 мск, вскоре после вылета из Сочи. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира.

Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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