Музыканты ансамбля имени Александрова и пресса были на пропавшем Ту-154

Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы Ту-154Спорт 25 декабря, 11:38
Игры 13-го тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчанияСпорт 25 декабря, 11:33
Глава СПЧ считает ужасной трагедию с самолетом Ту-154Происшествия 25 декабря, 11:30
Биатлонист Малышко выиграл спринт на "Ижевской винтовке"Спорт 25 декабря, 11:30
Ансамбль имени Александрова. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:23
Собянин: уходящий год был удачным для МосквыОбщество 25 декабря, 11:22
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:15
Матч КХЛ ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофыСпорт 25 декабря, 11:08
Команда Поветкина может начать разбирательство с VADAСпорт 25 декабря, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и военнослужащие находились на борту пропавшего с радаров после вылета из Сочи Ту-154. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", - говорится в сообщении.
Ранее о музыкантах и журналистах на борту ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в 05:40 мск, вскоре после вылета из Сочи. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира.
Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий