Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На борту разбившегося Ту-154 находились 92 человека

Происшествия
25 декабря, 9:56 дата обновления: 25 декабря, 10:04 UTC+3
В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия: 8-800-100-1886
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Восемь членов экипажа и 84 пассажира находились, по уточненным данным, на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Смотрите также
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

"На борту самолета было восемь членов экипажа и 84 пассажира", - сказал он. По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886

Ранее о том, что на борту было 92 человека сообщил телеканал "Россия 24".

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама