На борту разбившегося Ту-154 находились 92 человека

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Восемь членов экипажа и 84 пассажира находились, по уточненным данным, на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"На борту самолета было восемь членов экипажа и 84 пассажира", - сказал он. По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.
Ранее о том, что на борту было 92 человека сообщил телеканал "Россия 24".
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.
По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").